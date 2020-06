Tegola per il, in vista della prosecuzione della stagione.infortunatosi al ginocchio sinistro durante il match vinto dai Citizens per 5-0 contro il Burnley. Leonel del Castillo, padre del, parlando all’emittente Radio La Red, ha rivelato che il figlio sarà sottoposto a un’intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro.. Il City a questo punto spera di recuperare l’attaccante argentino per il mese di agosto, per la fase finale della Champions League (la squadra di Guardiola ha vinto il match d’andata degli ottavi di finale per 2-1 in casa del Real Madrid).