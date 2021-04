Brutte notizie per Stefano Pioli. Nella sfida di questa sera contro il Sassuolo, infatti, il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic. I tre, come annunciato ieri, hanno accusato alcuni problemi fisici che li costringono a saltare l'impegno delle 18.30. C'è, invece, Hakan Calhanoglu, anche lui non al meglio ma presente nell'elenco.



I CONVOCATI - Questi, dunque, i rossoneri a disposizione per Milan-Sassuolo: G. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu, Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali, Leão, Mandžukić, Rebić.