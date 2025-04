Tegola Napoli, stagione finita per Buongiorno: c'è lesione

Il difensore centrale classe 1999 era appena rientrato dalla tendinopatia all'adduttore che lo aveva costretto a saltare le partite contro Empoli e Monza, ma al ritorno in campo contro il Torino ha accusato un nuovo problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo poco dopo l'ora di gioco (al 64').- Oggi Buongiorno è stato sottoposto ai test del caso per stabilire l'entità del problema e l'esito non è stato positivo:

- Un problema che terrà il difensore centrale fuori dai giochi per il finale di stagione, nel quale il Napoli di Conte darà l'assalto allo Scudetto. Da capire se possa recuperare o meno per il primo impegno dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026: il 6 giugno a Oslo contro la Norvegia, seguito dalla sfida con la Moldova il 9 giugno.- Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Bollettino medico | Le condizioni di Buongiorno https://t.co/O7jNf2VTNP pic.twitter.com/IirPqcPTqH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 29, 2025

Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.- Questo il calendario del Napoli nelle ultime quattro giornate della Serie A.Sabato 3 maggio: Lecce-NapoliDomenica 11 maggio: Napoli-GenoaDomenica 18 maggio (da definire): Parma-NapoliDomenica 25 maggio (da definire): Napoli-Cagliari