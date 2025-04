Tegola Parma, tripla lesione: i tempi di recupero di Bernabé, Estevez e Vogliacco

Getty Images

Nonostante la grande vittoria casalinga ottenuta contro la Juventus nel recupero della 33esima giornata di Serie A,che potrebbe creare più di una difficoltà alla formazione emiliana in quest'ultima parte di campionato, che deciderà le sorti della lotta salvezza: tripla lesione infatti in casa ducale, con- tutti e tre sostituiti forzatamente nella sfida contro gli uomini di Igor Tudor - che non saranno a disposizione del tecnico rumeno per almeno due o tre settimane.

- "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Adrian Bernabé ha riportato una lesione ai muscoli posteriori della coscia destra, Nahuel Estévez ha riportato una lesione ai muscoli posteriori della coscia destra e Alessandro Vogliacco ha riportato una lesione a carico della coscia sinistra al retto femorale" questo quanto appreso dalla nota del club gialloblù, diffusa attraverso i propri canali ufficiali.- Il centrocampista spagnolo, al terzo stop della sua stagione dopo quello alla coscia di novembre e quello agli adduttori di febbraio, dovrebbe rimanere lontano dai campi per almeno due/tre settimane saltando sicuramente le sfide contro Lazio, Como ed Empoli: si punta al recupero per la penultima giornata Serie A quando i ducali se la vedranno contro il Napoli al Tardini. Tempi di recupero simili anche per Estevez e Vogliacco.