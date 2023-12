Allarme rosso in casa Real Madrid per le condizioni di David Alaba. Il difensore austriaco si è fermato nel corso della sfida vinta per 4-1 dalle Merengues contro il Villarreal per un problema al ginocchio sinistro che è apparso fin da subito molto serio.



SENSAZIONI NEGATIVE - Al minuto 30 Alaba si è accasciato a terra toccandosi con una forte smorfia di dolore il ginocchio che già in passato lo aveva costretto a fermarsi a lungo. Immediato l'intervento dei medici che lo hanno sorretto a braccia per uscire dal campo portandolo immediatamente negli spogliatoi. Al suo posto Ancelotti ha mandato in campo Nacho, ma come confermato dal club madrileno le condizioni di Alaba non sono buone e le sensazioni sono negative.



UFFICIALE - Già in serata l'ex Bayern si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore. Ecco il comunicato: "Dopo gli esami effettuati dal nostro giocatore David Alaba, gli è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni".