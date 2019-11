Tegola per il Sassuolo: ieri la Figc aveva comunicato che Domenico Berardi avrebbe saltato i due impegni della Nazionale contro Bosnia e Armenia per via dell’infortunio subito venerdì sera contro il Bologna. Oggi il club neroverde ha diffuso attraverso il suo sito ufficiale un aggiornamento: “Nel corso di Sassuolo-Bologna di venerdì sera l’attaccante neroverde ha riportato una lesione al comparto adduttorio della coscia sinistra“. Lesione muscolare: nei prossimi giorni l’attaccante si sottoporrà a nuovi esami che chiariranno i tempi di recupero dall’infortunio, ma c’è il serio rischio che debba star fuori per almeno 20-30 giorni