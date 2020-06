Brutte notizie in casa Torino, non solo dal campo, ma anche dall'infermeria. Simone Zaza si è sottoposto ad esami approfonditi: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Simone Zaza hanno evidenziato una sofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra: le condizioni dell’attaccante verranno monitorate di giorno in giorno. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica". Niente Lazio dunque per l’attaccante del Torino, a forte rischio il derby contro la Juventus.