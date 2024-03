Tegola Torino, l'infortunio di Djidji è grave: ecco quanto starà fuori

Sono arrivate brutte notizie dall'esito degli esami a cui si è sottoposto Koffi Djidji, dopo l'infortunio riportato nei minuti finali di Napoli-Torino. Il difensore francese ha infatti riportato la lesione del tendine distale del muscolo semitendinoso sinistro.



Ci vorrà circa un mese e mezzo prima che Djidji possa tornare in campo, in pratica il francese rientrerà al massimo per le ultime partite di campionato. Quel che è certo è che Ivan Juric dovrà fare a meno del suo numero 26 per le gare contro l'Udinese, il Monza, l'Empoli, la Juventus e il Frosinone. Nel migliore dei casi rientrerà per la partita contro l'Inter, a San Siro, in programma il prossimo 28 aprile.



Questa per Djidji è stata una stagione molto sfortunata: il difensore è stato costretto a saltare tutta la prima parte di stagione a causa di un'ernia che lo ha obbligato a operarsi per ben due volte, è rientrato solamente a dicembre. Ora, dopo alcune gare ben giocate, un nuovo stop. Proprio i problemi fisici accusati dal difensore in questa stagione mettono a rischio il rinnovo del suo contratto: ricordiamo che Djidji è in scadenza, avendo rinnovato lo scorso anno per un solo campionato.