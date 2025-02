Tegola Udinese: frattura al dito per Sava, si opera. Pronto Padelli

Va ko il portiere romeno, che era stato il titolare della formazione friulana nelle ultime settimane. E non è un infortunio di poco conto: l'estremo difensore classe 2002 ha riportato una- "Udinese Calcio comunica che Razvan Sava ha riportato una frattura scomposta del quinto dito della mano destra. Il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico sabato presso la clinica Villa Stuart di Roma".

- Chi giocherà quindi al posto di Sava? L'Udinese sta recuperando, che in un paio di settimane dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo dopo l'operazione al polso.Finché non rientrerà, ci sarà spazio per l'ex Inter, che finora in questa stagione non ha ancora fatto una presenza tra Serie A e Coppa Italia.