Si può segnare e, allo stesso tempo, abbassare la propria media realizzativa? Sì, se sei MathysIl francese ha messo il suo sigillo nella gara di coppa tedesca stravinta () dalin casa deleppure i suoi numeri sono calati. Se prima della sfida citata vantava, ora si deve accontentare di. C’è chi sta di peggio, si potrebbe obiettare.- Tel è un predestinato e questo pare essere proprioClasse, hae, nonostante sia ancora settembre, ha messo assieme(234 i minuti giocati in tutte le competizioni),Quella col Munster è stata la sua prima titolarità, in precedenza aveva infilato 4 gol e un assist nelle 6 ultime partite. Il tutto in 73 minuti. L’uomo dei record ha lae sta già oscurando il fatturato della scorsa stagione, chiusa con– La lista dei primati del francese fa impallidire la concorrenza. È stato, è ilPer prenderlo dal, i bavaresi lo hanno pagato 20 milioni di euro, che diventerannoE pensare che all’epoca (lo scorso anno), Tel non aveva giocato nemmeno un minuto da titolare in prima squadra e non aveva mai segnato. Il bello di Tel è cheEntra e segna in campionato e coppa come fosse ordinaria amministrazione. Lo ha fatto anche inquando gli sono bastati tre minuti per bucare ilTutto facile.– Preso per prendere, almeno in parte, l’eredità di, Tel è diventato ora di fatto il viceed è destinato a prendergli il posto quando l’inglese lascerà la Baviera. In estate tanti club hanno bussato alla porta del Bayern: secondo Le Parisien, ilavrebbe fatto carte false per portarlo in Premier; per i media tedeschi invece è stato lo stesso attaccante a rifiutare le avances – tra le altre – del. Sapeva di potersi ritagliare spazio già da quest’anno. E così è stato. Di lui,ha detto: ‘’. Per, che lo ha acquistato, ‘èha qualità che in pochissimi hanno a livello mondiale, il potenziale per essere grande’. Il suo attuale allenatore,, si è già fatto conquistare da lui: ‘C’è qualcosa che non va in Mathys:. È evidente che meriti di essere un titolare, non c’è dubbio. Ma riuscire a fare la differenza entrando dalla panchina è comunque una dote fondamentale. E. Ed è anche un grande ragazzo. È semplicemente incredibilmente divertente. Ha un buon carattere e una buona mentalità,, ha detto.- Tel è solo l’ultimo dei talenti partoriti dallanegli ultimi anni. Ma tanto hype per un giocatore transalpino non si avvertiva dai tempi di. Nato a Sarcelles, nei sobborghi di Parigi, il 27 aprile 2005, è qui che muove i suoi primi passi. Inizia a giocare nel Villiers-le-Bel, dov’è transitato anche Mike. A 14 anni passa al Montrouge, poi al Paris FC. Dal 2017 è all'la squadra dei migliori giovani del Paese di stanza nel centro sportivo della nazionale francese. Nei weekend gioca con i club che ne detengono il cartellino, Aubervilliers e Montreuil prima della chiamata del Rennes, gli esperti del settore se si tratta di giovani talenti. Con lo sviluppo fisico e del suo gioco, cambiano anche le zone dove giostra., dove inizia a segnare a raffica. Perno delle nazionali giovanili francesi, il neo selezionatore dell’Under 21 Thierryha detto di voler puntare forte su di lui e farne il centro della sua squadra. Anche lui avrà visto qualcosa di sé in Tel…