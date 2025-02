Telenovela Casadei, parla il protagonista: "Il Torino è sempre stata la mia prima scelta"

Getty Images

La telenovelaha tenuto impegnati i tifosi diper gran parte del mercato di gennaio. Alla fine l'hanno spuntata i granata, con l'arrivo del centrocampista dal Chelsea. Oggi lo stesso calciatore ha rivelato alla Gazzetta dello Sport, cheNei tanti alti e bassi nella trattativa infatti, ha spiegato sempre Casadei, il corteggiamento del Toro è stato quello che da subito lo ha convinto di più "Per fortuna - ha dichiarato - ci siamo riusciti.".

Anche la Lazio aveva avanzato diverse avance, vedendo nel ragazzo un talento importante da far sbocciare definitivamente dopo le esperienze in Inghilterra. Decisiva però alla fine, stando a quanto scrive la rosea, è stata proprio la volontà del calciatore, al di là dei sorpassi e controsorpassi tra le due contendenti per trovare l'accordo con i Blues e aggiudicarsi il cartellino. "È stato molto, molto importante. Il Toro mi ha corteggiato tanto, è stato un grande onore. Il direttore Vagnati lo sa,", ha dichiarato ancora il ragazzo, che però ha anche aggiunto di rispecchiarsi molto in un calciatore in particolare. Una vecchia conoscenza dalle parti di Formello: ". Per me è stato di grande ispirazione".