La telenovela Neymar è pronta a regalarci una nuova puntata. Oggi a Montecarlo, in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League, le dirigenze di Barcellona e Paris Saint Germain potrebbero incontrarsi nuovamente per provare a definire il ritorno in blaugrana dell'attaccante brasiliano. Giungono infatti conferme, sia sul fronte spagnolo che quello francese, del rifiuto del PSG anche all'ultima proposta presentata dalla formazione catalana, che aveva messo sul piatto 130 milioni di euro più i cartellini di Rakitic e Dembelé.



Il nodo dell'intera trattativa continua ad essere rappresentato dalla volontà del calciatore francese di non lasciare il Barcellona, come ha confermato il suo agente nella giornata di ieri, nonostante la presenza a Parigi di un allenatore come Tuchel che lo ha molto valorizzato durante la sua esperienza a Dortmund. Nessun problema invece col centrocampista croato, che avrebbe già raggiunto un'intesa economica col PSG. Secondo Sport, la chiave per sbloccare l'impasse potrebbe essere l'inserimento del difensore francese Todibo, acquistato lo scorso gennaio dal Tolosa. Oggi a Montecarlo è pronta ad andare in scena l'ennesima puntata della telenovela.