Repubblica descrive la situazione legata al futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Nei corridoi della sede rossonera si registra una certa prudenza, unita a qualche scarica di ottimismo (da ieri anche i bookmaker danno il Milan in testa nella corsa allo svedese). Ma il problema è che – assicurano a Casa Milan – il semaforo verde non si è ancora acceso. Il club rossonero avrebbe preferito una risposta più rapida. E vorrebbe ricevere comunicazioni dirette piuttosto che leggere le dichiarazioni di Ibrahimovic.Anche la data scelta per la risposta, poco prima della metà di dicembre, non sembra casuale. Alla base ci sarebbe la volontà di aspettare la partita tra Napoli e Genk, che dovrebbe regalare il 10 dicembre a Koulibaly e compagni la qualificazione agli ottavi di Champions. Intanto proseguono i contatti tra Ibrahimovic e Mihajlovic in omaggio alla loro grande amicizia. Sarebbe il finale più toccante. Ma Ibra ha talmente tante proposte che perfino il suo storico agente Raiola al momento non si sbilancia".Sharing is caring!