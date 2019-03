Penaltı kullanırken sakatlanan eski futbolcumuz Alex Telles’in sahalardan uzun bir süre uzak kalacağı açıklandı. pic.twitter.com/707mi9HfGa — Cimbom TV (@CimbomTV_) 30 marzo 2019

. Una sfortuna epocale a tratti comica per il brasiliano che. L'ex Inter infatti si è presentato dagli undici metri, ha calciato e segnato, ma subito dopo si accasciato a terra dolorante. Il terzino dei Dragoes ha accusato un forte dolore alla gamba sinistra tanto che ha immediatamente abbandonato il campo.Per Telles non si prospetta nulla di buono, poiché anche il tecnico dei portoghesia fine partita ha rilasciato delle dichiarazioni che destano preoccupazione: "Non sappiamo ancora nulla, ma credo che non si tratti di qualcosa di positivo. Vedremo cosa diranno gli esami."