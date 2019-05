Salvo colpi di scena, alle 18 di oggi andrà regolarmente in scena la partita tra Genoa e Roma, che da un lato può consentire alla formazione di Prandelli di chiudere il discorso salvezza e dall'altro mantenere gli uomini di Ranieri in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Destano comunque un minimo di preoccupazione le condizioni meteo della Liguria e in particolare della città di Genova, che dalla serata di ieri è stata teatro di temporali e soprattutto di forti raffiche di vento, che potrebbero raggiungere la velocità di 100 km/h.



La Protezione Civile ha fatto scattare l'allerta gialla, che dovrebbe però concludersi per le 15 di oggi, salvo un improvviso peggioramento della situazione. Da monitorare in particolare i possibili sviluppi sul fronte del vento, che in mattinata ha già portato al rinvio della partita del campionato Primavera tra Genoa e Fiorentina.