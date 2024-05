Ten Hag 'accoglie' Slot: "Feyenoord troppo esaltato, PSV molto più forte"

Getty

Il suo futuro sulla panchina delè ancora in bilico, nonostante la vittoria della FA Cup battendo i rivali del Manchester City, nel frattempocontinua a far discutere con le sue dichiarazioni.Dopo lo sfogo contro un giornalista , questa volta il bersaglio diventa il collega, che erediterà la panchina dial: per lui un'accoglienza particolare in Premier League.- Ten Hag ha concesso un'intervista al Daily Mirror, nella quale ha dato il suo personale 'benvenuto' a Slot, che ha chiuso l'Eredivisie al secondo posto con ilsenza mai dare l'impressione di poter riprendere il: "C'è troppa poesia riguardo alla stagione del Feyenoord. Ha giocato bene ma non è mai stato al top. Il PSV Eindhoven è stato due categoria sopra sotto ogni punto di vista: in termini di dominio della palla, pressione, intensità e così via. Bosz e la sua squadra hanno fatto un ottimo lavoro, ma anche le altre squadre olandesi sono ben organizzate. Il PSV Eindhoven però è stato decisamente il più forte, molto più del Feyenoord".