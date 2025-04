Ten Hag alla Roma? Perché era all'Olimpico con la Juventus

Getty Images

Il posticipo della 30a giornata di Serie A tra Roma e Juventus è finito 1-1, 15° risultato utile per i giallorossi - non succedeva da nove anni, l'ultima volta con Spalletti in panchina - e un altro piccolo passo in avanti per la nuova Juve di Igor Tudor. Tante presenze importanti in tribuna all'Olimpico per assistere al big match dell'ultimo turno di campionato,, attualmente senza squadra dopo aver saltato la panchina dei Red Devils a ottobre scorso.- Il tecnico olandese era ospite dei Friedkin che l'hanno invitato per assistere alla partita, la sua presenza all'Olimpico ha alimentato alcuni rumors secondo i quali. L'ex Manchester United era nella capitale per vedere una partita tra due squadre importanti come nuovo step di un percorso di aggiornamento che sta portando avanti da quando è rimasto senza panchina.

- Escluso (per ora) il profilo di ten Hag, la Roma sta lavorando al profilo ideale da mettere in panchina per iniziare un nuovo ciclo. A fine stagione Ranieri lascerà il ruolo da allenatore ma rimarrà in società come consulente, avrà voce in capitolo sulla scelta dell'allenatore e sul mercato estivo. Tra i candidati per la prossima stagione c'è, attualmente ct della Turchia,è uno dei più quotati e occhio al profilo di. Sullo sfondo, il sogno Ancelotti e un paio di profili giovani come quelli di. Capitolo: "Non sarà il prossimo allenatore" ha detto Ranieri. Ma dei contatti ci sono stati.