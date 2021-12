Erik ten Hag è uno dei candidati alla panchina del Manchester e il tecnico dell'Ajax, a De Volkskrant, ha aperto alla possibilità di misurarsi con un club straniero: "Sono pronto. Sarei felice di raccogliere la sfida, ma non la sto cercando. Se questo step non arriverà mai non dirò che la mia carriera è fallita, ma penso di avere le competenze necessarie per affrontare questa sfida".