Non sarà sicuramente all'Ajax il futuro di Matthijs de Ligt, ma neanche al PSG o alla Juventus: parola di Erik ten Hag. Intervistato da Suddeusche Zeitung, il tecnico dei Lancieri ha confermato che il centrale olandese classe '99 lascerà in estate e che per lui le soluzioni siano principalmente due: Bayern Monaco o Barcellona. Così ten Hag: "Ci sono zero possibilità che de Ligt continui all'Ajax. Ci sono troppi club interessati a lui. Ci lascerà in estate, però non so se andrà al Bayern o al Barcellona".



IL CONSIGLIO DI VAN GAAL - ​Le parole di ten Hag fanno seguito a quelle di Louis van Gaal, che aveva consigliato de Ligt: "Lui alla Juve? Può giocare in qualunque campionato, ma In Italia sono maestri in difesa. Se avessi la possibilità, io nei suoi panni andrei al Barcellona. Hanno difensori centrali che non sono troppo bravi, quindi finirebbe per giocare titolare lì. Oppure andrei al Manchester City, un’altra squadra che non ha giocatori molto forti in quel ruolo".