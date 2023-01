Best thing you’ll see all day…



A 13 year old Erik Ten Hag telling Johan Cruyff how a trainer should communicate with his players.



See thread for translation. pic.twitter.com/s8SVclUwcw — Numero Bruno (@RuudAzz) January 15, 2023

, che ha fatto le valigie lasciando il Manchester United per andare a giocare in Arabia Saudita all'Al-Nassr. Senza l'attaccante portoghese, i Red Devils volano in Premier League. Grazie alla vittoria nel derby di sabato, la squadra è risalita, l'allenatore che ha riacceso la magia a Old Trafford. Oggi sui social è spuntato un. Ten Hag, senza troppi timori reverenziali, si rivolge così al 3 volte Pallone d'oro: "Penso che non si dovrebbe urlare troppo ai giovani, perché così rischi di spezzare un giocatore. Invece a un livello più alto, come ad esempio nella prima squadra dell'Ajax, si può anche alzare la voce. Loro si allenano quasi tutti i giorni e, se continuano a commettere gli stessi errori, bisogna farlo presente. Il calcio giovanile è diverso da quello professionistico". Che personalità!