Nuovo capitolo nella turbolenta vicenda Novak Djokovic. Il tennista si è recato in Australia per giocare gli Australian Open, dopo l'esenzione medica che gli consente di partecipare al torneo senza dover presentare la prova di vaccino anti-Covid, ma una volta arrivato ha ricevuto una brutta sorpresa: come riferiscono media australiani, riporta Sportface, a Nole non è stato accettato il visto presentato, a quanto pare per un errore burocratico che non consente esenzioni mediche sul vaccino. Al momento dunque, Djokovic si trova all'interno del suo aereo e non può scendere a terra finché non verrà risolto il problema.