Due tennisti italiani si qualificano ai quarti di finale del torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Fabio Fognini ha battuto il russo Karen Kachanov con il punteggio di 6-3 e 7-5, vittoria in due set anche per Matteo Berrettini, che ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut con il punteggio di 7-6 e 6-4. Entrambi intascando punti preziosi per le Finals di Londra.