Tennis, Internazionali d'Italia: impresa Jasmine Paolini, vince anche il doppio con Sara Errani!

Era da 35 anni, quando il bis riuscì a Monica Seles, che una giocatrice non riusciva a imporsi nel singolare e nel doppio agli Internazionali. Oggi a ripetere questa impresa è stata Jasmine Paolini, che dopo aver battuto Coco Gauff nella finale del singolo ha vinto anche nel doppio battendo, in coppia con Sara Errani, la coppia Elise Mertens-Veronika Kudermetova grazie ad una strepitosa doppia rimonta nel primo set, da 0-4 a 6-4 e da 0-4 a 7-5.



LA PARTITA - Le azzurre hanno costruito la vittoria con due splendide rimonte. Sotto 4-0 nel primo parziale hanno reagito e sospinte dal pubblico di casa vinto sei game di fila. Medesimo andamento anche all'inizio del secondo parziale: le azzurre perdono i due turni di battuta per poi risalire dallo 0-4 al 4-4. Subito un break nel nono gioco le due azzurre subiscono l'immediato controbreak. Sul 5-5 Errani e Paolni alzano il livello dei loro colpi e chiudono 7-5. Si tratta di una rivincita per la coppia azzurra che avevano perso contro la russa e la belga tre settimane fa agli ottavi di Madrid. Jasmine Paolini è solo la seconda dopo Vera Zvonareva a Indian Wells nel 2009 a fare bis in un Masters 1000.