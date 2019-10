Matteo Berrettini batte Kyle Edmund al primo turno nell'ATP di Vienna. Grazie a questa vittoria, il tennista italiano entra virtualmente nella top 10 del ranking ATP (n° 9 al mondo con 2570 punti), avvicinandosi alla qualificazione per le Finals di Londra.







Intanto un altro tennista italiano, Jannik Sinner entra nel main draw dell'Atp 500 di Vienna grazie ad una wild card come miglior Under 18 al mondo (n° 101) e oggi gioca contro il tedesco Philipp Kohlschreiber (n° 79).