Finisce agli ottavi la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open. L’italiano deve arrendersi a Stefanos Tsitsipas (numero 4 al mondo e 3 del torneo) in un match combattuto e portato dall’altoatesino fino al quinto set: 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 i parziali. Con la sua eliminazione, l’Italia perde l’ultimo rappresentante: il greco vola infatti ai quarti dove sfiderà il ceco Lehecka e dove non ci saranno azzurri sia in campo maschile che femminile.



Grande rammarico per Sinner che perde dopo 4 ore in una partita spettacolare e ben giocata. L'italiano parte male e va sotto di due set, trova però la forza di reagire e si porta sul 2-2 sfruttando i tanti errori di Tsitsipas che riprende verve nel quinto e decisivo gioco.