Sinner batte nel derby l’interista Fognini pic.twitter.com/GU4mDRVoBv — Daniele Longo (@86_longo) May 11, 2022

Va ail derby italiano connei sedicesimi di finale degli Internazionali di Roma, che si disputano al Foro Italico a due passi dall'Olimpico, dove Juventus e Inter si giocano la finale di Coppa Italia. Jannik ha vinto in due ore e tre minuti (6-2, 3-6, 6-3) e ha vinto un derby nel derby:e a fine partita ha esultato scrivendo con un pennarello sulla telecamera che lo inquadrava '' accompagnato da un cuore. Vittoria nel derby in una data significativa per la stracittadina milanese: 11 maggio, anniversario di Inter-Milan 0-6 del 2001.