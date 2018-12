Momenti di tensione all'Allianz Stadium. All'interno del settore ospiti, infatti, si sono verificati atti vandalici che hanno portato alla rottura di sanitari all'interno dei bagni e dei seggiolini in curva. Non solo, stando alle prime ricostruzioni sarebbe stata aggredita una donna del servizio di sicurezza, nel tentativo da parte di alcuni tifosi di scavalcare le recinzioni e passare in Tribuna Est. Alcune persone sono state fermate dalle forze dell'ordine.



ALTA TENSIONE - Il settore ospiti si era reso protagonista già prima della fine della partita. Durante il minuto di silenzio per commemorare Gigi Radice, morto proprio oggi, il ricordo è stato sporcato da alcuni cori di insulto ai tifosi juventini. Poi, a partita in corso, una parte dei sostenitori nerazzurri ha abbandonato il settore ospiti per protesta. La parte bassa dello spicchio di curva a loro riservata è rimasta così sguarnita fino al termine dell'incontro.