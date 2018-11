#Finalísima Las cosas que manchan la final más importante de la historia: el micro de Boca fue atacado a piedrazos. Llegó al Monumental con varios vidrios rotos y con algunos jugadores descompuestos por el gas pimienta. pic.twitter.com/r8MVWeiwp7 — SportsCenter (@SC_ESPN) 24 novembre 2018

Poco più di un'ora al Superclasico e al Monumental la tensione è alle stelle: come testimonia le immagini pubblicate dai colleghi di Sports Center - ESPN, il bus delè stato assaltato dai tifosi del, lancio di pietre e fumogeni che ha provocato danni al veicolo con finestrini andati in frantumi.il lancio di lacrimogeni ha compromesso le condizioni di salute dei giocatori Xeneizes che non sarebbero in condizioni di disputare la finale di ritorno di Copa Libertadores. Secondo quanto riferiscono i media argentini inoltre, la polizia non sarebbe intervenuta per evitare l'aggressione.