Tensione Barcellona, Flick dopo Dortmund: “Ho dovuto dire ai miei che erano passati. Nessun campanello d’allarme”

Ilpassa inma con grande fatica. La squadra diinfatti perde 3 a 1 in casa delma, forte del 4-0 in Catalogna, strappa il ticket per il prossimo turno, un traguardo questo che mancava dal. Grande festa in Germania insomma? Beh non proprio. A raccontarlo è stato lo stesso ex ct della nazionale tedesca che, in conferenza stampa ha rivelato come l’atmosfera negli spogliatoi fosse tutt’altro che gioviale., ha detto Flick a Movistar Plus. "Siamo in semifinale, quindi penso che dobbiamo guardare la cosa da una. La prestazione della squadra è molto. C'è ancora molta strada da fare e non siamo ancora arrivati ​​alla fine. La Champions League è la competizione più bella del mondo. Essere tra le migliori quattro è fantastico per il club e per la squadra", ha quindi aggiunto.

In conferenza stampa è tornato poi sul risultato negativo ma sul passaggio del turno con Yamal e compagni che ora se la vedranno controE ha minimizzato il duro ko al Westafalen Stadion. "Che valore ha questa semifinale?. È un grande successo.Sono state giocate due partite. Abbiamo vinto la prima partita per 4-0 e qui abbiamo perso per 3-1. Penso che