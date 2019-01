Il Milan ha perso la Supercoppa Italiana contro la Juventus fra le polemiche. La squadra rossonera non ha digerito l'arbitraggio dell'arbitro Banti e in un clima appesantito dal caso che sta riguardando Gonzalo Higuain e il suo sempre più probabile addio ha fatto ritorno nel corso della notte all'aeroporto di Milano Malpensa.



Sceso dall'aereo, fra i più nervosi c'era anche l'allenatore rossonero Gennaro Gattuso che non si è voluto fermare ai microfoni dei cronisti presenti e ha anche allontanato il telefono del giornalista di Telelombardia che lo stava filmando facendoglielo cadere a terra. Un momento di nervosismo eccessivo per il tecnico calabrese in un un periodo sicuramente non semplice.