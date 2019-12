Un'altra mazzata, un'altra picconata alle proprie certezze dopo la prima sconfitta in campionato subita sempre per mano della Lazio. In casa Juventus, dopo il ko anche nella finale di Supercoppa Italiana a Riyad per mano della banda Inzaghi, è tempo di leccarsi le ferite e di riflettere su come ripartire dopo la sosta per le festività natalizie. E sarà tempo anche di spegnere sul nascere quei segnali di nervosismo, che ieri sera come due settimane sono emersi tra alcuni dei rappresentanti più importanti della squadra.



BONUCCI VS PJANIC - Nella battuta d'arresto all'Olimpico, non erano sfuggiti i momenti di forte tensione tra il capitano Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado nei momenti immediatamente successivi all'espulsione del colombiano, una scena che ieri ha rischiato di ripetersi, seppur con protagonisti leggermente diversi. Nel corso di un secondo tempo in cui la Juventus si rendeva conto di soffrire il diverso ritmo della Lazio e di perdere progressivamente le distanze in campo, come riporta Tuttosport si è verificato uno scambio di battute non proprio all'insegna della serenità tra lo stesso e Miralem Pjanic, accusato dal compagno di essere troppo schiacciato sulla linea dei difensori.



C'E' TENSIONE - Critiche alle quali il giocatore bosniaco ha risposto con un'occhiataccia a Bonucci, il segnale chiaro di come i recenti risultati e le recenti prestazioni abbiano generato tensioni e nervosismi all'interno di un gruppo che non ha ancora assimilato le idee di gioco di Maurizio Sarri e che si riscopre fragile dopo aver dominato in Italia nelle ultime 8 stagioni. E quest'anno Inter e Lazio sembrano delle alternative realmente credibili alle ambizioni di titolo della squadra bianconera.