Tensione tra Luis Alberto e Lotito. Lo spagnolo ha cominciato già i suoi allenamenti pre-stagione, ma il presidente lo aspetta a Roma per chiarire una volta per tutte le famose dichiarazioni pro-Siviglia che hanno alimentato sospetti e voci di mercato. Ha promesso ad Inzaghi di tenerlo a tutti i costi, ma non ha gradito le sue parole, per niente. Anche i tifosi sui social sono stufi delle sue bizze.



MERCATO LAZIO - Anche perché dietro il suo atteggiamento, come riporta il Messaggero, potrebbe esserci proprio il Siviglia, pronto ad approfittare di eventuale rottura tra Lazio e giocatore per inserirsi. I tifosi della Lazio sui social gli chiedono di decidere: la Lazio per meno di 30 milioni non si siede a trattare, potrebbe essere Luis Alberto la pedina da sacrificare, e non Milinkovic?