Proteste a Milano, sotto il palazzo della Regione Lombardia. Diversi manifestanti si sono riuniti sotto la sede lombarda per protestare contro la gestione dell’emergenza coronavirus: 600 le persone presenti, che chiedevano di poter fare un corteo, nonostante in questo momento non sia possibile. Ci sono stati anche dei momenti di tensione tra i manifestanti e gli agenti antisommossa di polizia e carabinieri.



CONVOCATI - Manifestati in Regione, ​entre la Procura di Bergamo convoca Attilio Fontana, Governatore della Lombardia, e Giulio Gallera, assessore al Welfare, come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine sulla mancata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano, sui morti nelle Rsa e sulla mancata istituzione di una zona rossa in quel di Bergamo.