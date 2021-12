Milinkovic-Savic è stato per anni il Sergente che ha guidato il popolo della Lazio. Innamorato follemente di questo fenomeno serbo che ha saputo resistere alle tentazioni delle grandi europee senza proferire alcuna parola fuori posto. Sembrava essere entrato in sintonia con Maurizio Sarri perché un centrocampista così, che abbina qualità tecnica a uno strapotere fisico, ha tutto per esaltarsi nei principi di gioco del tecnico toscano. Ma in realtà tra i due la scintilla non è mai scattata, anzi. Diverse indiscrezioni raccontano di Sarri arrabbiato con Sergej per alcuni comportamenti giudicati come arroganti. Prima la fuga dalla cena di Natale insieme ad altri 6 compagni, poi qualche parolina di troppo negli ultimi allenamenti. E ora i tempi sembrano davvero maturi per un addio al termine della stagione.



ACCORDO CON KEZMAN - L’agente di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, ha aperto alla Juventus in una recente intervista. Ma al momento il club bianconero non ha le risorse economiche necessarie per convincere Lotito che per il suo gioiello chiede tanti soldi (almeno 75 milioni di euro). Su Sergej si sta muovendo con decisione il Manchester United, informato dell’accordo tra Kezman e Lotito che prevede una via di uscita programmata a fine stagione. Non a prezzo di saldo ma comunque un primo segnale di come l’avventura dell’ex Genk nella Capitale sia vicina ai titoli di coda.