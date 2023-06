L'Arabia chiama, e i big rispondono. Tutti. O quasi. Cristiano Ronaldo è stato il primo top player ad aprire le porte di una nuova frontiera, e negli ultimi mesi ha chiamato a gran voce ex compagni avversari: "Presto sarà tra i primi 5 campionati al mondo". Per lui assicura l'Al-Nassr, che sei mesi fa l'ha ricoperto d'oro - stipendio da 200 milioni all'anno - per convincerlo a chiudere la carriera in Arabia Saudita.



ALTRI DUE BIG - Stessa strategia usata dall'Al-Ittihad per provare a prendere Karim Benzema. E - anche stavolta - ha funzionato. Ingaggio da 200 milioni anche per lui e firma in arrivo: la trattativa è arrivata ormai ai dettagli per un contratto fino al 2025 con opzione per un'altra stagione. Perché il futuro è lì. E così l'Al-Hilal ha messo sul piatto 400 milioni di euro a stagione (!) per convincere Leo Messi a volare in Arabia dopo l'annuncio dell'addio al Psg. Offerta sul tavolo de La Pulce già da qualche mese: da una parte i soldi, dall'altra il cuore che dice Barcellona; l'argentino riflette, ma dall'Arabia non si fermano.



LA LISTA - Ronaldo, Benzema, Messi e... Già, mica è finita qui. Gli sceicchi accendono i riflettori in Europa e studiano le occasioni puntando quei giocatori a fine carriera e con il contratto in scadenza: da Modric a Sergio Ramos, passando per Jordi Alba e Sergio Busquets. E ancora: N'Golo Kanté, Angel Di Maria che lascerà la Juventus, Roberto Firmino e Hugo Lloris.