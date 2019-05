Un Diavolo per Inzaghi. Ha lottato fino all'ultimo per un posto in Champions contro il Milan, e ora che le sue quotazioni in casa Lazio sembrano in picchiata, per Simone Inzaghi potrebbe spalancarsi l'autostrada per... Milano. Dopo Pippo, un altro Inzaghi sulla panchina del Milan.



INZAGHI AL MILAN - Come riporta la Gazzetta dello Sport, si è aperto il gioco alla successione di Gennaro Gattuso. Se non dovesse arrivare in Champions, per lui sarebbe capolinea: al suo posto anche chance per Inzaghi. Punzecchiato da Lotito, l'allenatore della Lazio ha un contratto fino al 2020 e potrebbe scegliere una nuova avventura. Su di lui ci sarebbero anche Juventus - se dovesse andar via Allegri - e Atalanta.