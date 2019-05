Fabio Quagliarella corre spedito verso un traguardo che avrebbe del clamoroso: il titolo di capocannoniere di Serie A a 36 anni sarebbe un risultato incredibile, davanti a gente come Ronaldo, Icardi, Dzeko, Piatek e Zapata. E dire che l'anno scorso in molti pensavano che l'attaccante della Sampdoria non sarebbe riuscito a migliorare lo score di reti (19) già di per sé sorprendente.



Oggi il centravanti blucerchiato insegue il titolo di re dei bomber, poi ci sarà da riflettere sul futuro. Nessuno al momento può pensare ad una Samp senza Quagliarella titolare, anche perchè il giocatore si è guadagnato sul campo il posto. Per quanto riguarda la prossima stagione invece bisognerà riflettere: se il Doria considererà il duo titolare quello composto da Gabbiadini e proprio dal numero 27, non dovrebbero essere fatti grossi investimenti nel reparto. La domanda però è sempre la stessa: riuscirà a mantenere ritmi simili a quelli della stagione in corso? L'interrogativo se lo porranno sia la Samp sia l'allenatore blucerchiato, chiunque sia. Quagliarella ad oggi ha sempre detto di voler finire la carriera a Genova, ma secondo Il Secolo XIX recentemente avrebbe fatto sapere di gradire anche un'esperienza in MLS. Il campionato statunitense ha attirato spesso grandi campioni dall'Italia, in particolare nelle fasi conclusive della loro avventura sui campi, e potrebbe esercitare un certo fascino anche sul giocatore stabiese. Per questo motivo il suo procuratore, l'avvocato Bozzo, starebbe monitorando la situazione negli U.S.A.,al fine di non farsi trovare impreparato di fronte a qualsiasi scenario.



Ci sono però due elementi che fanno ben sperare i tanti tifosi della Sampdoria innamorati del loro capitano. Il primo è che Quagliarella recentemente ha sottoscritto un prolungamento contrattuale sino al 2020, quindi comprendente anche tutta la prossima stagione. Il secondo aspetto di cui tenere conto invece è la voglia di Quagliarella di partecipare agli Europei. Mancini ha già dimostrato con i fatti di prendere in considerazione anche calciatori di altri campionati, ma giocare in Italia rappresenterebbe sicuramente un buon punto di partenza per l'attuale capocannoniere della Serie A, anche per convincere ulteriormente il C.T. azzurro.