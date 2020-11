Un gran tifoso rossonero, Teo Teocoli. E in questo periodo, i sogni milanisti vengono alimentati dal primato in classifica. In collegamento telefonico con Sky Sport Teocoli ha espresso un parere molto chiaro - bisogna capire quanto serio e quanto faceto - sulle possibilità della squadra di Pioli e Ibra di arrivare al titolo dopo dieci anni: "Il Milan vincerà alla penultima giornata".