Il Barcellona non ha digerito la sconfitta contro l'Inter (1-0 a San Siro, rete di Calhanoglu) nella fase a gironi dell'ultima Champions League. Tutti le lamentele di Xavi al termine della partita per il rigore non concesso ai blaugrana per un fallo di mano di Dumfries e quel gesto all'arbitro Vincic come a dire che fosse pagato dai nerazzurri. E le ultime parole di Marc-André ter Stegen dimostrano che la gara di San Siro non è ancora stata dimenticata dai catalani.



Il portiere tedesco, in un'intervista a Marca, ha lanciato una stilettata all'Inter che è stata evidenziata anche dai colleghi spagnoli: "Ci sono stati anni in cui potevamo arrivare in finale e non l'abbiamo fatto. Ora la situazione è diversa. L'anno scorso abbiamo avuto una stagione spettacolare con una squadra così giovane. Meritavamo di vincere il campionato e ora abbiamo una squadra più competitiva squadra e cercheremo di dimostrarlo in Champions League, che è l'obiettivo. L'Inter ha dimostrato che quando sei fortunato puoi arrivare in finale di Champions e lottare per lo scudetto. Dobbiamo andare per gradi".