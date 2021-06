Fatih Terim, allenatore del Galatasaray ed ex ct della Turchia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dall'esordio dei suoi connazionali ad Euro 2020 contro l'Italia: "La Turchia ha la squadra più giovane del torneo, ma tutti i giocatori hanno già un'esperienza di livello. E' un team con il tocco magico. La vostra Nazionale è tra le favorite dell'Europeo, l'Italia riflette il punto di vista di Mancini sul calcio. Una selezione notevole, con 3-4 giocatori di esperienza e giovani molto interessanti. Ma credo che la Turchia non sia di un livello inferiore".



Su Calhanoglu: "E' un giocatore importante, ma in squadra non c'è una stella più grande delle altre. Il successo della nazionale è collettivo. L'Italia dovrà stare attenta ad Hakan e a tanto altro".