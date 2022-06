Giornata di mercato importante a Milano, dove si sono ritrovato molti dirigenti di Serie A per provare a impostare alcune trattative e portarne avanti altre già iniziate. Da pochi minuti è terminato un incontro tra Monza e Juventus, durante il quale il direttore sportivo biancorosso Antonelli e i dirigenti bianconeri hanno parlato soprattutto del futuro di due giovani di Allegri: Nicolò Fagioli (2001), rientrato a Torino dal prestito alla Cremonese, e Fabio Miretti, classe 2003 che potrebbe fare un anno in prestito per giocare con continuità.