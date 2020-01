"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



Fisico da cyborg, con faccia da ragazzino. Leggi i suoi numeri e lo vedi trascinare i compagni: Terminator; lo guardi fuori dal campo, con quel viso da liceale: Sherminator. Da una parte la paurosa macchina interpretata da Arnold Schwarzenegger; dall'altra 'lo sfigato' di American Pie, Chuck Sherman, lo Sherminator appunto, "Sono un sofisticatssimo robot del sesso, rispedito nel passato per cambiare il futuro di una ragazza fortunata" . Parafrasando quest'ultimo, Erling Breit Haaland è una sofisticatissima macchina da gol, arrivato dal futuro per cambiare la stagione del Borussia Dortmund.







NUMERI DA URLO - Una tripletta al debutto, una doppietta nella gara di ieri sera contro il Colonia: fanno 5 in due partite, ma soprattutto 5 in 57 minuti! Un gol ogni 11 minuti, una media proiettata sui 90 (è fantacalcio eh!) da... 8 gol a partita! Pochi minuti, tanta resa: l'attaccante norvegese, acquistato dal Dortmund a gennaio, che ha vinto la corsa con Juve e Manchester United per il talento ex RB Lipsia, sta facendo cose mai viste prima in Germania. E in Europa.



INARRESTABILE - Stagione da urlo, fin qui. Scritto dei 5 gol in Germania, vanno sottolineati i 16 in Austria, gli 8 in Champions e i 4 nella coppa austriaca. Sommati a quelli realizzati col Dortmund, fanno 33 in 1.523 minuti, un gol ogni 45 minuti. Una macchina, un cyborg che sa fare solo gol. E vengono in mente le parole di Kyle Reese a Sara Connor: "​Quel Terminator è là fuori. Non si può patteggiare con lui, non si può ragionare con lui. Non sente né pietà, né rimorso, né paura. Niente lo fermerà. Capito? Non si fermerà mai". Come Haaland.



@AngeTaglieri88