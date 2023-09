Niente Ternana per Valentin Vada. Il centrocampista argentino era atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto col club umbro (Serie B), ma alla fine ha preferito accettare un'altra offerta dalla Russia. Classe 1996 ex Bordeaux, Sanit-Etienne, Almeria e Tenerife, Vada era libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Saragozza a parametro zero.