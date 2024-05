Ternana: con Breda da zona playoff, ora rischia la C

La stagione dellaè legata a un dato:. Ora invece i rossoverdi devono lottare per non scendere in Serie C. Nonostante la vittoria contro la Feralpisalò nell'ultimo turno, per salvarsi dovranno passare dai playout nei quali affronteranno il Bari in uno spareggio con andata e ritorno: giovedì 16 maggio si giocherà al Liberati, una settimana dopo, giovedì 23, a campi invertiti.

- Breda è arrivato a Terni a inizio novembre al posto di Lucarelli, dopo una sconfitta interna contro il Venezia. Da quando è cambiato allenatore la squadra ha messo in fila cinque partite senza sconfitta, tre vittorie e due pareggi prima del ko a Parma.che - considerando la classifica finale - avrebbero fatto volare la squadra all'ottavo posto con 54 punti.- Il tutto con una rosa di giocatori giovani con qualche veterano d'esperienza: l'età media è di 24,5 anni, solo lo Spezia ha una rosa più giovane in Serie B (24,3). Breda li ha mandati in campo senza paura, loro non si sono mai tirato indietro e hanno sfruttato la fiducia dell'allenatore: da, che ha segnato due gol nelle ultime due giornate; e ancorae - soprattutto - il gioiellino classe 2004, arrivato in prestito dal Bologna e capocannoniere della squadra con 9 gol.