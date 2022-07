Favole del calcio. Storie di vita. Ameth Banba Keita, senegalese di 18 anni, è arrivato in Italia nel 2018, come minore non accompagnato con lo status di rifugiato politico. L'occasione della vita è arrivata inseguendo un pallone: il centrocampista, scoperto da un talent scout salentino, nei giorni scorsi ha firmato un contratto da professionista con la Ternana, in Serie B. Dopo essere cresciuto con l'associazione sportiva Rinascita Refugees, impegnata ormai da anni nel campo dell'accoglienza, verrà aggregato alla Primavera.



COME CISSÉ - Una storia non nuova nel calcio italiano. Soltanto pochi mesi fa, le cronache sportive avevano concesso la ribalta a Moustapha Cissè, esordiente assoluto con l'Atalanta in Serie A. Un altro giovanissimo partito da lontano, pronto a prendersi un ruolo da protagonista nel calcio italiano. Inizierà con la Primavera, con la speranza di trovare spazio anche per un esordio in prima squadra in un campionato, la Serie B, che si preannuncia già estenuante.