Ternana e Bari, chi va in Serie C in caso di parità? Tutte le combinazioni per il playout

e che chiuderanno il campionato rispettivamente al penultimo e ultimo posto. Ci si giocherà dunque la salvezza ai playout, ma quali sono le combinazioni per vedere il Bari ancora in Serie B e quali per la Ternana?Per i playout è prevista una doppia sfida tra sedicesima (Ternana) e diciassettesima (Bari) con partite di andata e ritorno: la prima gara è in programma giovedì 16 maggio in casa della Ternana, il ritorno si giocherà una settimana dopo, giovedì 23, a campi invertiti, dunque al San Nicola.

Dunque, in caso di doppio pareggio, doppia vittoria, oppure di una sconfitta e un successo che porterebbe il doppio confronto almeno in pari, gli umbri rimarrebbero in B.. E questo perché serve vincere per non retrocedere: solo con un risultato complessivo favorevole, i Galletti si salverebbero.