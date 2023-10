Nell'avvicinamento alla sfida tra Cittadella e Ternana, il tecnico dei rossoverdi Cristiano Lucarelli ha messo in evidenza il dubbio legato alla convocazione di Andrea Favilli. Il centravanti ex Genoa e Verona, è infatti in attesa di una risposta dal CONI, riguardo alle infiltrazioni che il giocatore ha dovuto fare per una borsite al piede. Tra le varie cure, l'utilizzo di cortisone, sostanza considerata dopante e che al momento tiene in sospeso la convocazione per la sfida con il Cittadella.



LE PAROLE DI LUCARELLI - "Per Favilli stiamo aspettando la risposta del CONI - si legge su ternananews.it -. Il ragazzo dal punto di vista muscolare non ha problemi, il problema è il piede dove ha una borsite ed è stato fatto un trattamento cortisonico, sperando di aver risolto il problema. Questa borsite, però, lo ha portato a fare appoggi innaturali e ha fatto infiltrazioni. Stiamo aspettando CONI perché è considerato doping".