Ternana-Giana Erminio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

chiamata ad azzerare il mini-vantaggio costruito dalla. Le Fere, nel ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, dovranno rispondere alla vittoria dell'andata dei lombardi per 1-0: un successo di misura con qualsiasi risultato consentirebbe agli umbri di volare alla Final Four, in quanto teste di serie. Non sono previsti infatti supplementari né rigori e chi passerà, poi, affronterà Vicenza o Crotone.

Ternana-Giana Erminio andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (255).

Ternana-Giana Erminio sarà visibile anche in streaming su NOW e utilizzando Sky Go.