I rumors diffusisi nella serata di ieri hanno trovato conferma oggi: Aurelio Andreazzoli sarà il prossimo allenatore della Ternana.



A levare ogni dubbio circa il trasferimento in Umbria del tecnico toscano è stato lo stesso presidente del club, Stefano Bandecchi, nel corso di un intervento ai microfoni del Tg3 regionale: “Abbiamo puntato sul nome di Aurelio Andreazzoli - ha ammesso il numero uno rossoverde - abbiamo intavolato una breve trattativa e il mister ha deciso che la Ternana è la squadra giusta per un progetto di lunga durata. Noi abbiamo parlato con lui, era la nostra prima scelta. Stiamo sostituendo un allenatore che ci ha fatto vincere la Serie C e che era settimo in campionato. Andreazzoli ha vinto la Serie B, ha fatto molto bene in Serie A, quindi è il profilo giusto”.



L'ex allenatore di Empoli e Roma, cercato in questi giorni anche dal Genoa, prenderà il posto di Cristiano Lucarelli, esonerato dalla Ternana dopo la sconfitta patita sabato scorso a Pisa.