Sandro Pochesci, ex allenatore della Ternana, attacca il presidente delle Fere Stefano Ranucci ai microfoni di TEF: "L’anno scorso avrei salvato la squadra anche bendato, malgrado il presidente remasse contro di me e mi mettesse contro i giocatori. Ranucci deve capire che il male della Ternana è solamente lui, si è messo contro il Palazzo, i giocatori e di conseguenza i direttori. De Canio stava andando bene e ha distrutto pure lui perché vi dico che se a De Canio non gli rompeva le scatole nessuno, se nessuno gli faceva la guerra contro come invece è successo, avrebbe ottenuto i risultati".